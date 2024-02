Milano, 6 feb. (LaPresse) – Il Qatar ha ricevuto una “risposta positiva” da Hamas alla bozza di accordo sugli ostaggi con Israele. Lo ha annunciato l’emiro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, in una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Doha. “Abbiamo ricevuto una risposta da Hamas al quadro generale dell’accordo”, ha detto Thani, “la risposta include alcuni commenti, ma in generale è positiva”. Lo riporta il Times of Israel. Thani non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha aggiunto che è “ottimista” e che la bozza di accordo è stata consegnata a Israele.

