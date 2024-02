Milano, 6 feb. (LaPresse) – Almeno 32 dei 136 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza sono morti e le loro famiglie sono state informate. È quanto hanno riferito fonti d’intelligence israeliana al New York Times. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che indagheranno queste “informazioni non confermate”, come riporta Ynet.

