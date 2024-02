Milano, 6 feb. (LaPresse) – Israele non accetterà le condizioni di Hamas per un cessate il fuoco permanente come parte dei negoziati per la liberazione degli ostaggi. Lo ha riferito una fonte del governo israeliano all’emittente pubblica Kan, citata da Times of Israel. “Non accetteremo alcuna condizione per porre fine alla guerra”, ha spiegato. Dopo oltre una settimana di attesa, Hamas ha fornito oggi la sua risposta a uno schema elaborato a Parigi lo scorso fine settimana con i mediatori del Qatar e dell’Egitto e con i negoziatori delle Nazioni Unite e di Israele. Richiedeva un “cessate il fuoco globale e completo, la fine dell’aggressione contro il nostro popolo, la garanzia di soccorsi, riparo, la ricostruzione, la revoca del blocco della Striscia di Gaza e il completamento di uno scambio di prigionieri”.

