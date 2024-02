Milano, 6 feb. (LaPresse) – “Abbiamo trovato documenti ufficiali di Hamas del 2020, compresi i dettagli dei fondi trasferiti dall’Iran a Hamas e Yahya Sinwar, tra il 2014 e il 2020. Più di 150 milioni di dollari sono stati trasferiti dall’Iran ad Hamas”. È quanto afferma il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, come riporta il Times of Israel. “Questo è un altro esempio di come l’Iran esporta il terrore in tutto il Medioriente”, ha aggiunto, “questo è un problema globale”. Hagari ha precisato che le informazioni raccolte dall’intelligence israeliana verranno fornite ai Paesi alleati per essere verificate.

