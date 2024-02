Milano, 6 feb. (LaPresse) – L’Hostage and Missing Families Forum afferma che le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano comunicato prima della pubblicazione dell’articolo del New York Times che 31 degli ostaggi ancora detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza sono morti. “Secondo i dati ufficiali in nostro possesso ci sono 31 vittime”, si legge in un comunicato del Forum dei famigliari, “prima che l’articolo fosse pubblicato, gli ufficiali hanno comunicato a tutte le famiglie dei rapiti che non vi era alcun cambiamento nella valutazione della situazione”. Lo riporta il Times of Israel.

