Roma, 6 feb. (LaPresse) – I ribelli Houthi hanno rivendicato gli attacchi contro due navi, una statunitense e l’altra britannica, nel Mar Rosso, affermando di aver condotto “due operazioni militari nell’area”. Lo riporta Al Masirah, emittente vicina ai ribelli yemeniti. Nell’attacco, prosegue la dichiarazione sono state prese di mira “la nave americana Star Nasia e la nave britannica Morning Tide”. Gli houthi confermano quindi l’intenzione di continuare “le operazioni contro obiettivi statunitensi e britannici nel Mar Rosso e nel Mar Arabico come diritto legittimo di rispondere all’aggressione, in difesa dello Yemen”. E ribadiscono che gli attacchi continueranno sino a quando “non cesserà l’aggressione a Gaza e l’assedio non sarà revocato”.

