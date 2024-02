Roma, 6 feb. (LaPresse) – È di due feriti e di una persona deceduta il bilancio dell’incidente avvenuto sulla A12 tra Rapallo e Chiavari. L’incidente, avvenuto al km 37,500, ha visto coinvolte in totale 9 veicoli. Dalle di stamattina vigili del fuoco sono al lavoro per le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dell’incidente. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, all’interno del tratto temporaneamente chiuso compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante, continua l’intervento da parte dei soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, sul complesso incidente avvenuto all’altezza del km 37 che ha visto coinvolte 4 autovetture e un mezzo pesante

