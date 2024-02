Milano, 6 feb. (LaPresse) – Incidente sul lavoro in un cantiere edile in via Cesare Battisti a Rivoli, alle porte di Torino, dove un operaio di 65 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di 27 metri. L’incidente sarebbe avvenuto nel corso delle operazioni di montaggio di una gru. Immediati i soccorsi: il 65enne è stato trasportato da personale del 118 in ospedale a Rivoli, dove è morto a causa dei numerosi traumi. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale Stazione, anche personale dello S.PRE.S. dell’ASL TO3. Accertamenti in corso.

