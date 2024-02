Milano, 6 feb. (LaPresse) – La Corte d’appello di Milano “richiede l’intervento del Legislatore” sul tema dei figli nati da coppie omogenitoriali per declinare “in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita” e realizzare “il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro”. Lo scrive la Corte d’Appello di Milano nella nota in cui dà conto della sentenza che ha dichiarato illegittime le trascrizioni dei nomi di due madri nel Registro atti di nascita del Comune di Milano per i casi di 3 minori nati da procreazione medicalmente assistita. Per i giudici il Parlamento è l’unico “soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo” a garantire i diritti “inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire”.

