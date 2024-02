Milano, 6 feb. (LaPresse) – L’ex presidente cileno Sebastian Pinera è morto in un incidente in elicottero avvenuto nel Lago Ranco, nella regione cilena di Los Ríos. Lo confermano fonti diplomatiche al quotidiano La Nacion. L’elicottero precipitato apparteneva all’ex presidente e, secondo le prime informazioni diffuse dai media, altri tre occupanti sono sopravvissuti allo schianto e sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto. Pinera non sarebbe riuscito a togliersi la cintura di sicurezza e sarebbe annegato. La Marina ha raggiunto il luogo dove è caduto l’elicottero, che sarebbe affondato di circa 40 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, ora locale, circa le 19 italiane.

