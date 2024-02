Bruxelles, 6 feb. (LaPresse) – “Abbiamo lanciato il Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura nell’Ue. Abbiamo invitato rappresentanti del settore agricolo, delle comunità rurali, dell’industria delle sementi e dei fertilizzanti, del settore alimentare, ma anche del settore finanziario, dei gruppi di consumatori e ambientalisti e della scienza. Dobbiamo analizzare insieme la situazione, condividere idee e sviluppare scenari per il futuro. Dobbiamo superare un dibattito polarizzato e creare fiducia. La fiducia è la base fondamentale per soluzioni praticabili”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo sulle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo, in particolare la riunione speciale del Consiglio europeo del 1° febbraio.

