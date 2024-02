Genova, 5 feb. (LaPresse) – Incidente mortale sul lavoro oggi ad Alassio, nel savonese. Un operaio di 58 anni è morto in seguito ad una caduta da una betoniera all’interno di un cantiere in via Adelasia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in un cantiere nella zona del vecchio ospedale. Dalle prime ricostruzioni l’operaio sarebbe scivolato scendendo dal mezzo. Nella caduta ha battuto con violenza la testa a terra. Soccorso dai colleghi sul posto è arrivato il 118 insieme alle ambulanze della Croce rossa. Vista la gravità delle ferite è stato mobilitato anche l’elisoccorso Grifo ma per l’uomo nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

