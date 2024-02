Cagliari, 5 feb. (LaPresse) – Dramma questa mattina a Piscinas, nel sud Sardegna. Un’anziana del paese è morta a seguito delle gravi ustioni riportate dopo essere caduta nel suo caminetto. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana, 71 anni, come ogni mattina stava accendendo il camino per potersi scaldare. All’improvviso, non si sa se per un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduta nel camino restando ustionata. A chiamare i soccorsi, un parente che abita in zona e che ha sentito le urla della donna. Inutili i soccorsi: i medici del 118 hanno provato a rianimarla ma inutilmente.

