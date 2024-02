Washington (Usa), 5 feb. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si dice preoccupato per re Carlo, che ha annunciato di avere un cancro. Ai giornalisti che a Las Vegas gli hanno chiesto quale fosse il suo messaggio per il re, Biden ha detto di aver “appena sentito la sua diagnosi”. “Sono preoccupato per lui. Spero di potergli parlare presto”, ha spiegato il leader Usa.

