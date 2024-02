Roma, 5 feb. (LaPresse) – In che senso Giuseppe Conte chiede al Pd un rapporto alla pari? “Questo dovete chiederlo a lui e non a me. Il Pd è testardamente unitario, noi ci rendiamo conto che nessuna forza politica da sola è sufficiente a costruire l’alternativa a questo Governo”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, intervenendo a L’Aria che Tira, su La 7, in collegamento da Strasburgo.

