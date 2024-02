Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Siamo completamente lasciati soli. Abbiamo chiesto due cose e sono state negate. Non abbiamo assolutamente un buon feeling su quello che sta accadendo. Credo che mia figlia starà molto tempo in galera e che vedremo ancora parecchi processi in cui si troverà con le catene”. Così Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, parlando ai cronisti dopo l’incontro con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Prima il padre e l’avvocato della 39enne, avevano incontrato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

