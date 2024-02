Sanremo (Imperia), 5 feb. (LaPresse) – “E’ una protesta assolutamente giusta e sacrosanta”, perchè c’è di mezzo il “diritto al lavoro e la tutela del lavoro”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, in conferenza stampa all’Ariston parlando della protesta degli agricoltori. Il conduttore del festival ha sottolineato il fatto di non essere stato contattato dai rappresentanti degli agricoltori in piazza. Fiorello, che ha fatto una incursione in conferenza stampa, sull’argomento ha detto: “Sarebbe bello che arrivassero, perchè un palcoscenico come Sanremo non lo trovi tutti i giorni. Per cui – scherza lo showman – faccio un appello a tutti a venire qui”.

