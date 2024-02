Roma, 4 feb. (LaPresse) – “Invito a pregare per la pace, alla quale il mondo tanto anela e che oggi più che mai è messa a rischio in molti luoghi. Essa non è una responsabilità di pochi, ma dell’intera famiglia umana. Cooperiamo tutti a costruirla con gesti di compassione e di coraggio, e continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono per la guerra, specialmente in Ucraina, in Palestina, in Israele”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus in piazza San Pietro.

