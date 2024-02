Roma, 4 feb. (LaPresse) – “Oggi in Italia si celebra la giornata per la vita sul tema ‘La forza della vita ci sorprende’. Mi unisco ai vescovi italiani nell’auspicare il superamento di divisioni ideologiche per riscoprire che ogni vita umana, anche quella più segnata dai limiti, ha un valore immenso ed è capace di donare qualcosa agli altri”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

