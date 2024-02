Milano, 3 feb. (LaPresse) – Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è “attento e sensibile al dossier della sicurezza navale con particolare riferimento alla situazione nel Mar Rosso. Ne ha parlato anche in occasione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) del 23 gennaio scorso e intende organizzare un confronto con i suoi omologhi del G7 entro le prossime settimane”. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota. “Sarà un’occasione – sottolinea il ministero – per preparare alcuni temi di discussione che saranno approfonditi anche nel G7 previsto in Italia in primavera e che, nel caso del vertice dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà a Milano”.

