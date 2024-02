Roma, 3 feb. (LaPresse) – Tre persone sono state accoltellate in un attacco alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Lo riporta Bfmtv, aggiungendo che la polizia è intervenuta immediatamente arrestando una persona. Dei tre feriti uno verserebbe in gravi condizioni ed è stato curato in assoluta emergenza. L’attacco ha causato anche disagi ai trasporti pubblici che transitavano attraverso la Gare de Lyon. I passeggeri sono stati avvertiti sulla possibilità di modifiche sulla linea R della Transilien.

