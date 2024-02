Torino, 3 feb. (LaPresse) – Il Milan torna alla vittoria espugnando il campo del Frosinone nell’incontro valido per la 23/a giornata di Serie A. La formazione di Pioli si impone allo ‘Stirpe’ per 3-2 al termine di una gara rocambolesca. Nel primo tempo rossoneri avanti con Giroud al 17′, pareggio dei padroni di casa con il rigore trasformato da Soulé (24′). Nella ripresa il sorpasso del Frosinone firmato da Mazzitelli (65′), replica del Milan con il gol di Gabbia (72′). All’81’ la rete decisiva del nuovo entrato Jovic. In classifica rossoneri che consolidano il terzo posto salendo a 49 punti, il Frosinone resta fermo a quota 23.

