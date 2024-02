Milano, 2 feb. (LaPresse) – “Dobbiamo intenderci e non so con quale lingua parlare. Se a dicembre la Volkswagen ha superato nelle vendite in Italia Stellantis, se i cittadini italiani hanno preferito un’auto prodotta all’estero piuttosto che un’auto prodotta in Italia a fronte di condizioni di mercato e incentivi simili, il problema non è del governo, è dell’azienda”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’incontro ‘Strategie e politiche industriali per lo sviluppo del Paese’ organizzato dalla Camera di Commercio di Trento. “Sarà un problema di marketing? Di modelli appetibili? Ma è un problema dell’azienda. Perché il sorpasso storico in dicembre è un problema dell’azienda, che evidentemente ha bisogno di rivedere le politica. Ma lo facessero”, ha aggiunto.

