Trento, 2 feb. (LaPresse) – “Ripartiamo dalla frequentazione del reale. A volte viviamo in una bolla di virtualità, di consultazioni ossessive dei social e non fanno difetto né i vescovi, i preti, i frati e le suore”. Così l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, rivolgendosi ai religiosi della diocesi durante l’omelia della messa in occasione della Giornata della vita consacrata. “Nel quotidiano, fuori dagli schermi, troviamo tanto di quel Cristo Luce delle genti che nemmeno vi immaginate – ha aggiunto monsignor Tisi -. Nel quotidiano ci sono uomini e donne che stanno gratuitamente prendendosi cura dei propri fratelli, ci sono gli anziani resilienti, ma ancora la luce delle genti ha il volto di tanti insegnanti che hanno comunicato la loro voglia di passare un po’ di cultura o il volto di tante famiglie ferite dove c’è chi perdona, salva e guarisce. Vi ho dati gli indizi: cercate il Cristo questa sera uscendo però dalle bolle del virtuale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata