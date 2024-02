Milano, 02 feb. (LaPresse) – “Un incontro molto cortese. Ricordatevi che io, prima di fare il politico, sono avvocato penalista, di carcere. Quindi per me non è difficile immedesimarmi nel desiderio del padre, prima di tutto che sia rispettata la dignità della figlia imputata. Partendo da questo la vicinanza è stata immediata e spontanea”. Così il presidente del senato Ignazio La Russa dopo l’incontro con il padre di Ilaria Salis, Roberto.

