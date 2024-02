Milano, 2 feb. (LaPresse) – “Eppure non riesco a essere felice: mi sono chiesto spesso se avesse senso e a cosa potesse servire una cerimonia per la laurea postuma. La risposta viene ancora una volta da lei, da Giulia: ha senso per tutto quello che hai fatto per gli altri e ancora stai facendo”. Lo ha detto Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, a cui l’Univesrità di Padova ha conferito la laurea alla memoria.

