Milano, 1 feb. (LaPresse) – “Il suo modo di fare a me non convince affatto e non mi piace”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di ‘ReStart’ su Rai3, riferendosi al premier ungherese Viktor Orban e al suo ostruzionismo sugli aiuti all’Ucraina. “Orban utilizza il suo potere per ottenere i fondi del Pnrr che non gli sono stati dati tutti”, ha aggiunto Tajani, “ma se fosse più disponibile forse otterrebbe anche di più”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata