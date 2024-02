Milano, 1 feb. (LaPresse) – “Accogliamo con favore l’approvazione da parte dell’Ue della decisione di istituire uno strumento per l’Ucraina fino a 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027”. Così il premier ucraino Denys Shmyhal in un post sul social X. “Gli Stati membri dell’Ue dimostrano ancora una volta la loro solidarietà e unità nelle azioni a favore del popolo ucraino per resistere alla guerra”, aggiunge, “grazie a Charles Michel e ai leader degli Stati membri dell’Ue per il vostro incrollabile sostegno”. “Ognuno dei vostri voti è un contributo significativo alla nostra vittoria comune”, conclude Shmyhal, “un pacchetto di 50 miliardi di euro fino alla fine del 2027 ne è la garanzia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata