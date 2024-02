Milano, 1 feb. (LaPresse) – Incidente mortale sul tratto tra Cassino e Caianello dell’A1, in direzione Napoli. Lo scontro, alle 14.30 circa, ha coinvolto due furgoni, provocando due vittime che viaggiavano a bordo dei mezzi. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso. Attualemnte si registrano 3 km di coda verso Napoli e 2 km di coda verso Roma. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Caianello. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Capua, percorrere la SS6 Casilina e rientrare alla stazione di San Vittore.

