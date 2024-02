Ferrara, 1 feb. (LaPresse) – Un 59enne è morto, questa mattina, mentre stava lavorando nell’area golenale del Po, a Guarda Ferrarese, in provincia di Ferrara, durante l’attività di abbattimento e rimboschimento pioppi dell’area. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo è stato investito e schiacciato da un furgone, probabilmente con la cisterna. Sono in corso le indagini per chiarire la causa dell’incidente che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere dovuto a un investimento o al ribaltamento del mezzo.

