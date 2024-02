Roma, 1 feb. (LaPresse) – La famiglia di Aurora Decristofaro, la 15enne scomparsa la mattina del 30 gennaio a Casalgrasso, in provincia di Cuneo, lancia un appello “a chiunque sa e magari anche involontariamente la sta aiutando in questa bravata. Convincetela a tornare a casa. Se sapete non abbiate paura di parlare. Per favore, non fatele del male”, scrive la zia Cristina sui social che poi si rivolge alla nipote: “Aurora non siamo arrabbiati con te, torna a casa. Facci sapere che stai bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata