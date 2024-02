Roma, 1 feb. (LaPresse) – Il deputato di FdI, Emanuele Pozzolo, torna a farsi vedere a Montecitorio a un mese di distanza dall’epidodio che l’ha visto coinvolto a Capodanno, quando uno sparo è partito dalla sua pistola durante una festa a Rosazza, in provincia di Biella, ferendo un uomo di 31 anni. A quanto si apprende, oggi Pozzolo avrebbe avuto un incontro con i probiviri del partito, dopo il suo deferimento e la sospensione dal gruppo parlamentare di FdI. Intercettato nei pressi della Camera, Pozzolo ha spiegato che si tratta di un ritorno “normalissimo. Si continua, non è un ritorno”. Rispondendo a una domanda sull’accoglienza dei colleghi, il deputato ha chiarito: “Parlo sempre con i mie colleghi” e “Roma è sempre accogliente”. Infine, interpellato sulla sua preferenza tra Clint Eastwood e Robert De Niro in ‘Taxi Driver’, ha risposto sicuro: “Clint Eastwood”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata