Roma, 1 feb. (LaPresse) – Villa Certosa, la dimora estiva di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, sarà messa in vendita: come riporta il Financial Times i cinque figli del Cav hanno dato mandato alla società immobiliare Dils per la vendita con un prezzo stimato di 500 milioni di euro. La proprietà, 110 ettari a Porto Rotondo, conta 68 camere, discesa a mare, diverse piscine, campi da tennis, giardini grandi come 80 campi da calcio e un anfiteatro, e ha ospitato in passato l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush e l’ex primo ministro britannico Tony Blair.Anche il presidente russo Vladimir Putin ha soggiornato più volte a Villa Certosa con Berlusconi tra il 2003 e il 2010. Secondo una persona vicina alla famiglia, Marina Berlusconi, presidente della Fininvest, acquisterà Villa Campari sul Lago Maggiore dai suoi fratelli, mentre Barbara Barbara vorrebbe rilevare la piena proprietà di Villa Macherio. Rimarrà invece in famiglia Arcore, la tenuta vicino a Milano che negli ultimi 50 anni è stata la residenza principale del Cav.

