Sassari, 31 gen. (LaPresse) – Rapina a un portavalori con un conflitto a fuoco questa mattina in provincia di Sassari. Un commando di banditi ha assaltato un furgone portavalori lungo la strada statale 131, all’altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari. I malviventi hanno aperto il fuoco ferendo un vigilante a una gamba e hanno dato alle fiamme un mezzo. Si sono dati alla fuga inseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bonorva. Risulterebbero anche dalle prime informazioni altre quattro persone ferite a causa di un tamponamento, soccorse dal 118. La statale è bloccata in entrambe le direzioni e i militari sono impegnati in una caccia all’uomo lungo le strade della provincia, con numerosi posti di blocco.

