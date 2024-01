Milano, 31 gen. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Turchia il 12 febbraio, per incontrare l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan. È quanto afferma un funzionario turco, come riporta il Guardian. La visita di Putin sarà la prima a un membro della Nato dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. La possibilità del leader russo di viaggiare all’estero è stata limitata da marzo dello scorso anno, quando la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto contro di lui per la presunta deportazione di bambini ucraini in Russia. Ma la Turchia non è parte dello Statuto di Roma della Cpi, quindi Putin può recarsi in Turchia senza timore di essere arrestato.

