Roma 31 gen. (LaPresse) – Un ragazzo di 15 anni, di nazionalità tunisina, è stato accoltellato durante una rissa scoppiata oggi pomeriggio, tra una decina di persone, alla fermata della metropolitana del Pigneto, tra la via Prenestina e via Casilina. La polizia del commissariato di Porta Maggiore ha rintracciato e arrestato l’aggressore, un ragazzo di nazionalità sud americana, rimasto ferito anche lui. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dal 118. Sul posto anche le volanti.

