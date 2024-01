Milano, 31 gen. (LaPresse) – Dietro la realizzazione dei grattacieli Bluestone di via Crescenzago a Milano ci sarebbe una “lettura manipolata delle norme tecniche del Piano di governo del territorio e della legge” per “far credere”, in un una “logica eversiva dell’ordinamento costituzionale e della teoria generale del diritto”, che “in Lombardia e in particolare a Milano la legge urbanistica dello Stato non abbia un valore sopra ordinato e non si applicherebbe”. Lo scrivono i pubblici ministeri di Milano, Mauro Clerici, Paolo Filippini e Marina Petruzzella negli atti dell’inchiesta sui presunti abusi edilizi commessi per realizzare le ‘Park Towers’ di via Crescenzago 105, i due grattacieli di 81 e 59 metri edificati come “ristrutturazione” di edifici di pochi piani, con una Scia alternativa al permesso a costruire del Comune di Milano e senza che fosse presente un piano attuativo o piano di lottizzazione per ‘disegnare’ l’intero quartiere in termini di edificazione, fabbisogni e servizi. In particolare, secondo i pm, si vuole “far credere” che “qualsiasi tipo di intervento insediativo, indipendentemente dai carichi” urbanistici e di nuovi abitanti “che determina in termini di fabbisogno di servizi, non avrebbe bisogno di alcun adeguamento urbanistico”.

