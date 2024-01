Roma, 31 gen. (LaPresse) – Sulla guerra in Medioriente la più grande preoccupazione dell’Unicef è rappresentata dai circa 19mila bambini rimasti orfani o rimasti soli senza alcun adulto che si prenda cura di loro. Lo riporta la Bbc, citando il capo della comunicazione dell’Unicef per la Palestina Jonathan Crick. “Molti di questi bambini sono stati ritrovati sotto le macerie o hanno perso i genitori nel bombardamento della loro casa”, afferma Crick. “I più piccoli molto spesso non riescono a dire il loro nome e anche i più grandi sono solitamente sotto choc, quindi può essere estremamente difficile identificarli e riunirli alla loro famiglia allargata”, prosegue. Anche quando vengono trovati i loro parenti non sempre sono in grado di assistere i bambini rimasti orfani. “Ricordiamo che spesso si trovano anche in una situazione molto disastrosa”, sottolinea Crick.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata