Roma, 31 gen. (LaPresse) – La Striscia di Gaza, la cui popolazione è composta per metà da bambini, è ora diventata quasi inabitabile, con persone prive di adeguate fonti di reddito e di accesso all’acqua, ai servizi igienico-sanitari, alla sanità o all’istruzione”. Lo scrive la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo in un rapporto pubblicato online (Unctad). “Nel dicembre 2023, la disoccupazione era salita al 79,3% – spiega l’Unctad – Nel frattempo, 37.379 edifici – equivalenti al 18% delle strutture totali della Striscia di Gaza – sono stati danneggiati o distrutti dall’operazione militare” israeliana. Secondo l’Unctad per invertire una “distruzione senza precedenti” occorreranno decenni e investimenti per decine di miliardi di dollari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata