Milano, 31 gen. (LaPresse) – “Il 29 gennaio 2024, al primo processo, Ilaria Salis è stata condotta in aula in stato di contenzione. I media di sinistra e le organizzazioni per i diritti umani lo hanno immediatamente perso. Ilaria Salis deve essere stata tenuta in “condizioni disumane” che “vanno contro i diritti umani”, hanno dichiarato i commentatori di sinistra. Certo è stata trattenuta in aula e sì, aveva già trascorso 11 mesi in detenzione. Ma ‘disumano’? Non proprio no. Presa sul serio a causa della gravità del crimine di cui è accusata? Più probabilmente”. Lo scrive in un lungo post su X Zoltan Kovacs, Segretario di Stato per le comunicazioni e le relazioni internazionali dell’Ungheria.

