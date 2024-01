Milano, 31 gen. (LaPresse) – “Ieri mattina avevo inviato il nostro ambasciatore a Budapest presso il ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sullo stato di trattamento della detenuta italiana. Il ministro ha chiamato immediatamente il procuratore e gli ha chiesto un rapporto. Il procuratore è andato ieri sera stessa e ha trovato la Salis in condizioni non negative”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a Porta’, commentando il caso di Ilaria Salis, la 39enne italiana detenuta in Ungheria. “Continueranno le visite consolari”, ha aggiunto Tajani, “oggi, oltre ai genitori, vi è stata anche una psicologa che ha parlato con lei e l’ha ascoltata”.

