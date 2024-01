Napoli, 31 gen. (LaPresse) – Ilaria Salis, prosegue la petizione del Comitato per la liberazione della 39enne italiana detenuta in Ungheria, “rischia incredibilmente 8 anni di carcere per lesioni personali e altri 8 per appartenenza a un’organizzazione antifascista internazionale, ma trattandosi di due reati cumulati, per ciascun reato si deve aggiungere il 50% della pena prevista, per un totale di 24 anni complessivi. Ventiquattro anni di carcere per aggressione e lesioni. A quanto descritto – sottolinea il Comitato – occorre aggiungere che l’Ungheria è al centro dell’attenzione di organismi internazionali in merito al mancato rispetto dei diritti umani e che da più parti e anche in sede di Parlamento europeo viene contestata allo Stato magiaro la violazione dell’articolo 2, in particolare, del Trattato dell’Unione Europea: ‘L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini'”, ricordano i promotori.

