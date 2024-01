Milano, 31 gen. (LaPresse) – Ilaria Salis ha impedito che le violenze contro il banchetto della Lega di Matteo Salvini a Monza proseguissero mettendo il “braccio dietro la schiena ad un giovane che aveva appena buttato a terra la bandiera leghista, come ad invitarlo a proseguire nel corteo”. È quanto scritto dalla giudice Maria Letizia Borlone del Tribunale di Monza nelle motivazioni della sentenza, consultate da LaPresse, con cui l’1 dicembre 2023 ha assolto per non aver commesso il fatto la 39enne antifascista e altri tre coimputati, tutti accusati di violenza privata e danneggiamento. Secondo la sentenza, che si basa in particolare sulle immagini fotografiche e video girate il 18 febbraio 2017, nessuno degli imputati avrebbe “partecipato all’azione delittuosa commessa dai compagni di corteo, né pare averli in qualche modo incoraggiati o supportati moralmente”. L’indagine della Polizia di Stato di Monza è nata dalla denuncia presentata dall’allora segretario cittadino della Lega Nord, Federico Arena.

