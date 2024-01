Milano, 30 gen. (LaPresse) – “Dal 7 ottobre sono stati segnalati all’Oscad, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, 200 casi di antisemitismo. Nel 2022 i casi segnalati erano stati 17”. Lo ha detto Vittorio Pisani, Capo della Polizia, in audizione in Commissione Commissione parlamentare per il contrasto all’intolleranza, al razzismo e all’antisemitismo.

