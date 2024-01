Milano, 30 gen. (LaPresse) – Gli Houthi sono pronti per un “confronto a lungo termine” con gli Stati Uniti e il Regno Unito. Lo ha detto in una nota il comandante delle forze dei ribelli Houthi in Yemen, Mohamed al-Atifi. “Gli americani, gli inglesi e coloro che si coordinano con loro devono rendersi conto della forza della decisione sovrana yemenita e che non vi è alcun dibattito o disputa su di essa”, ha affermato, aggiungendo che il gruppo è preparato allo scontro con le “forze della tirannia”. Lo riporta Sky News.

