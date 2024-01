Roma, 30 gen. (LaPresse) – Salta a gennaio l’erogazione del bonus per le mamme con almeno due figli, che sarà comunque recuperato in un secondo momento. Per rendere operativo lo sgravio contributivo voluto dal governo Meloni in legge di bilancio e destinato alle mamme serviva infatti una circolare dell’Inps. Che però non è arrivata: il motivo, spiegano fonti a LaPresse, è che ci sono ancora verifiche in corso sulla base della normativa sulla privacy per quanto riguarda l’opportunità di valutare un rapporto più diretto con le aziende, accedendo ai codici fiscali dei dipendenti. Il ‘bonus’ comunque, assicurano le stesse fonti, non verrà perso: quanto dovuto a gennaio verrà recuperato successivamente.

