Roma, 30 gen. (LaPresse) – “Dal lancio del nostro ‘Lifetime Partner 24: Guidare la crescita’, Generali ha continuato a registrare una crescita redditizia e a creare valore per tutti gli stakeholders”. Così il ceo del gruppo Generali, Philippe Donnet, nella nota che annuncia il piano di buyback da 500 milioni per il 2024. “Le recenti acquisizioni hanno ulteriormente rafforzato la posizione di Generali come assicuratore leader in Europa e ampliato la nostra attività di Asset Management a livello globale”, aggiunge. “Oltre ai solidi risultati finanziari – continua abbiamo anche mantenuto la nostra di innovare il nostro modello di relazione con i Lifetime Partner e di portare avanti con successo il nostro percorso di sostenibilità a lungo termine”.

