Roma, 30 gen. (LaPresse) – il gruppo Generali “ha deciso di presentare all’Assemblea generale di aprile la proposta di lanciare un piano di riacquisto di azioni proprie per un valore di 500 milioni di euro nel corso del 2024, soggetto a tutte le approvazioni del caso, sottolineando l’attenzione alla remunerazione degli azionisti e la fiducia nella posizione di cassa e di capitale del Gruppo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa in occasione dell’Investors day.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata