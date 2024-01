Milano, 30 gen. (LaPresse) – Sono in corso verifiche e accertamenti per capire se Joao Rolando Lima Martins, l’operaio 51enne di origini portoghesi, travolto da un treno alta velocità Italo diretto a Napoli, a ridosso della mezzanotte, a Chiari, in provincia di Brescia, fosse sui binari prima dell’ok all’avvio dei lavori. Lo apprende LaPresse da fonti investigative. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

