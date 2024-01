Roma, 30 gen. (LaPresse) – In merito all’incidente avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Milano-Brescia, Terna fa sapere che “l’operaio coinvolto operava per conto della ditta Rebaioli, società appaltatrice incaricata di svolgere lavori di tesatura conduttori su una linea della rete elettrica nazionale in costruzione. L’evento è avvenuto prima dell’orario stabilito di avvio delle attività pianificate con fermo treni”. E’ quanto si legge in una nota.

